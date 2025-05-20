«Краснодар» или «Зенит», битвы за бронзу и избежание «стыков»: интриги заключительного тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) матчем «Локомотив» — ЦСКА (2:2) завершился 29-й тур. Командам осталось провести всего по одной игре, чтобы дать ответы на все вопросы сезона.

Портал «Подмосковье сегодня» выделяет главные интриги 30-го тура РПЛ.

«Краснодар»: все в своих руках

Основанный в 2008 году бизнесменом Сергеем Галицким «Краснодар» как никогда близок к трофею. В минувшем сезоне «быки» стали серебряными призерами, ранее трижды завоевывали бронзовые медали.

У «Краснодара» 64 очка, и он на один пункт опережает «Зенит». Все в руках южан, но и соперник у них в последнем туре очень серьезный — претендующее на бронзу «Динамо». Ролан Гусев, временно возглавивший бело-голубых после отставки Марцела Лички, успел показать себя отличным мотиватором: «Динамо» обыграло «Спартак», а затем вырвало победу у «Акрона» (2:1).

У «Зенита» соперник попроще: хоть «Ахмат» и считается неудобной командой для петербуржцев, но турнирной мотивации у грозненцев нет, при любом исходе им предстоит готовиться к стыковым матчам.

Так что «Краснодару» нужно рассчитывать только на победу и не считать возможные расклады. Самый пикантный момент: год назад в подобном положении было само «Динамо». Перед заключительным туром москвичи шли на первом месте, и им предстоял матч с «Краснодаром». «Быки» победили благодаря единственному голу Джона Кордобы и вытеснили «Динамо» на третье место. Теперь бело-голубые полны решимости отомстить.

Три претендента на бронзу

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

На третье место в РПЛ претендуют три московские команды: у ЦСКА и «Динамо» по 56 очков, у «Спартака» — 54. Армейцы располагаются выше динамовцев по дополнительным показателям.

В 30-м туре ЦСКА принимает «Пари НН», который ведет отчаянную борьбу за то, чтобы не оказаться в стыках. «Спартак» сыграет с «Химками», у которых ровно такая же мотивация, а «Динамо» постарается испортить праздник «Краснодару».

Армейцы остаются главными претендентами на бронзу. Победа над нижегородцами принесет им медали.

«Спартак» может занять третье место при условии, если ЦСКА не победит, а «Динамо» проиграет. В предыдущем туре Деян Станкович выпустил против «Крыльев Советов» (2:0) практически резервный состав, дав возможность лидерам восстановиться физически и психологически.

«Спартак» выше армейцев по личным встречам, но уступает по этому показателю «Динамо».

«Динамо» может стать третьим, если наберет в туре больше очков, чем ЦСКА.

Кто продлит сезон еще на два матча

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

По итогам сезона РПЛ покинут «Факел» и «Оренбург». «Ахмат» уже гарантированно окажется в стыках. «Пари НН», «Химки» и махачкалинское «Динамо» поборются за то, чтобы завершить сезон в ближайшую субботу. Неудачнику предстоит провести еще два нервных и непредсказуемых матча с клубом Первой лиги.

На данный момент в зоне стыков находятся нижегородцы — 27 очков, 28 — у Махачкалы, 29 — у подмосковной команды. Формально попроще задача у «Динамо»: команда из Дагестана сыграет на своем поле против «Ростова», у которого особых турнирных задач нет. «Пари НН» поедет в гости к ЦСКА, «Химки» — к «Спартаку».

Теоретически в стыках могут оказаться и «Крылья Советов», у которых 30 очков и худшие показатели по личным встречам с «Пари НН». Самарцам достаточно набрать одно очко в матче с уже вылетевшим «Факелом». Но даже поражение вряд ли будет роковым: сложно представить одновременные поражения ЦСКА и «Спартака» от аутсайдеров.

В 30-м туре будет лишь два матча, в которых обе команды не имеют существенной турнирной мотивации: «Рубин» — «Оренбург», «Акрон» — «Локомотив».

Все матчи заключительного тура пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени.