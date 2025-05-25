«Краснодар» на вершине, «Спартак» опять без медалей, странности с обменом между лигами: главные итоги РПЛ

Повзрослевший «Краснодар»

Основанный в 2008 году Сергеем Галицким «Краснодар» за 17 лет прошел путь от низших лиг к чемпионству. Десять лет назад клуб впервые стал бронзовым призером РПЛ и с тех пор значился в числе претендентов на титул.

Считалось, что «Краснодар» играет в «романтичный» футбол, и именно это обстоятельство не позволяет команде дотянуться до титула. Целое десятилетие это мифологема служила оправданием, но в нынешнем сезоне Мурад Мусаев ее разрушил: «Краснодар» добавил в прагматизме, в характере, в умении вытаскивать матчи в концовках.

Перед заключительным туром «Краснодар» опережал «Зенит» на очко и принимал сильного соперника — московское «Динамо», которое к тому же было полно решимости отомстить за прошлогоднее поражение. Бело-голубые тогда могли выиграть титул — для этого нужно было побеждать «Краснодар». Но выиграли южане — с единственным голом Джона Кордобы.

В перерыве матча игроки «Краснодара» наверняка были проинформированы о том, что в параллельном матче «Зенит» уверенно побеждает «Ахмат», и с первой же минуты после возвращения на поле деловито взялись за дело. Кордоба забил сразу же, а затем Виталий Кривцов и Эдуард Сперцян исключили всякую возможность для случайных неприятностей.

«Зенит» без титула в год столетия

Фото: [ ФК «Зенит» ]

25 мая «Зенит» отмечает столетие клуба. Некоторые историки говорят, что дата была выбрана довольно произвольно, и в Санкт-Петербурге чуть «удревнили» историю, но это уже не важно: официально датой основания «Зенита» считается 1925 год.

Петербургский шесть лет подряд выигрывал чемпионат, но в юбилейный год остались без титула: так и не догнали не допустивший лишних осечек «Краснодар», а за шаг до суперфинала Кубка России уступили ЦСКА.

В этом сезоне петербургский клуб выглядел несколько разбалансированным — по сравнению с самим собой оптимальным. Явно просел центр поля после ухода затосковавшего Клаудиньо и намерений уйти Вендела, который вспыхивал лишь эпизодически. В нападении Сергей Семак вынужден был производить ротацию трех нападающих — Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Соболева, это тоже не придавало стабильности игре.

ЦСКА – лучшая команда весны

Лучшей командой весенней части чемпионата стал ЦСКА. Команда Марко Николича в 12 турах не потерпела ни одного поражения, добралась до бронзовых медалей и суперфинала Кубка России.

Николич построил команду с крепкой обороной и быстрой атакой. При этом ЦСКА, по обыкновению, не тратили огромных денег на покупку новых игроков. Даниил Круговой, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич и Секу Койта вообще достались армейскому клубу бесплатно — в качестве свободных агентов.

ЦСКА при Евгении Гинере привык добиваться максимума при минимуме вложений и продолжает следовать этой установке.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

19-летний Матвей Кисляк, наряду с Алексеем Батраковым и «Локомотива» стал одним из главных открытий сезона и успел дебютировать за национальную команду. При этом армеец выступает на «взрослой» позиции центрального полузащитника.

«Спартак»: вместо чемпионской гонки только четвертые

«Спартак» со страстным Деяном Станковичем во главе провел яркий отрезок перед уходом на каникулы, а сразу после возвращения ­— по итогам 19-го тура — сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром».

Однако оставшуюся часть сезона красно-белые провели нервно и неровно: проиграли «Рубину» и махачкалинскому «Динамо», не смогли забить «Факелу» и «Ахмату». Двух побед в концовке сезона хватило только для четвертого места — на позицию выше, чем годом ранее, но это слишком слабое утешение.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Один игрок «Спартака» все-таки стал лауреатом сезона. Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром турнира с 17 мячами. Причем 15 из них костариканец забил до зимнего перерыва. Красно-белые купили статусного форварда Левая Гарсию, Станкович экспериментировал с выбором игроков атаки, пытаясь то совместить Угальде и Гарсию, то дать предпочтение одному из них. Это сказалось и на командных результатах, и на личной статистике Угальде. Вторым бомбардиром РПЛ стал Мирлинд Даку из «Рубина», третьим — Алексей Батраков.

Кто сыграет в РПЛ в следующем сезоне

По спортивному принципу РПЛ покидают «Оренбург» и «Факел». «Ахмат» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах с «Уралом» и «Сочи» соответственно.

Однако не все так просто. Комиссия РФС отказала в лицензии занявшим 12-е место «Химкам»: подмосковный клуб на протяжении всего сезона испытывал финансовые проблемы и накопил долги по зарплатам.

Занять место «Химок» может «Оренбург» или кто-то из клубов РПЛ, оступившийся в стыковых матчах. Впрочем, «Химки» подали апелляцию на решение комиссии по лицензированию и рассчитывают, погасив долги, остаться в сильнейшем дивизионе.