Мошенники могут взламывать аккаунты детей в социальных сетях и мессенджерах, чтобы выманивать деньги у их родителей. Злоумышленники используют личную переписку, поддельные видеосообщения и угрозы, стараясь убедить взрослых в необходимости срочного перевода. Об этом RT рассказал заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

Одна из распространенных схем начинается с сообщения, которое приходит родителям от имени ребенка. В нем говорится о возникшей проблеме и необходимости немедленно отправить деньги. По словам эксперта, преступники рассчитывают на страх взрослых за безопасность детей и стремление быстро помочь близкому человеку.

Чтобы сделать обман убедительнее, злоумышленники могут использовать технологии дипфейков. С их помощью создаются поддельные видеосообщения, имитирующие внешность ребенка. Дополнительную достоверность переписке придают личные сведения, которые мошенники находят во взломанном аккаунте.

Другой сценарий связан с шантажом родителей. Преступники могут утверждать, что с учетной записи ребенка распространяются подозрительные сообщения или совершаются противоправные действия. Используя такие заявления, они пытаются добиться денежных переводов, а иногда предпринимают попытки получить доступ к аккаунтам самих взрослых.

Воронин рекомендовал не вступать в переписку с неизвестными людьми и не передавать им персональные данные. Для защиты учетных записей специалист посоветовал обязательно включать двухфакторную аутентификацию, которая предусматривает дополнительное подтверждение входа.

Особую осторожность следует проявлять при неожиданных просьбах о переводе денег, даже если сообщение поступило с настоящего аккаунта ребенка. Если средства просят отправить на чужую банковскую карту, необходимо проверить информацию другим способом.

Самый простой вариант — позвонить ребенку и лично уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Эксперт подчеркнул, что проверка через независимый канал связи позволяет не полагаться исключительно на сообщения из потенциально взломанного аккаунта.