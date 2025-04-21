«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита», Дзюба забил «Спартаку»: обзор РПЛ

«Краснодар» одолел непростого соперника

«Краснодар» после разгромного поражения в Санкт-Петербурге принимал «Ахмат», который в весенней части турнира не проиграл ни разу. Несмотря на убедительный счет (3:1), победа «Краснодару» далась непросто, а главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев раскритиковал судей.

Счет на 40-й минуте сравнял Джон Кордоба. В начале второго тайма на 52-й минуте Георгий Мелкадзе восстановил равенство. Решающими стали две минуты в концовке встречи. На 78-й минуте Эдуард Сперцян с пенальти забил победный мяч, а затем Кевин Ленини закрепил успех.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подчеркнул, что матч с «Ахматом» был очень важен с точки зрения ментальности. Он отметил, что его подопечные правильно отреагировали на пропущенный мяч и проявили себя настоящими мужчинами.

«Краснодар» по-прежнему опережает «Зенит» на два очка. Петербуржцы имели большое преимущество в матче с «Химками», но забить смогли лишь однажды: на 22-й минуте забил Лусиано Гонду.

Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения

Фото: [ ФК «Акрон» ]

«Спартак» остается в чемпионской гонке, отставая от «Краснодара». Хотя в матче с «Акроном» начало вновь было не за красно-белыми. Артем Дзюба заработал пенальти и сам же его реализовал, а затем нападающий «Акрона» сбросил мяч под удар Дмитрию Пестрякову. Так «Спартак» к получасу игры отставал уже на два мяча.

На 39-й минуте Маркиньос вывел один на один Тео Бонгонда, и тот четко шанс реализовал. Вскоре бразилец заработал пенальти, но Эсекьель Барко не смог переиграть Александра Васютина.

Во втором тайме беспрерывно атаковавший «Спартак» заставил ошибиться Алексу Джурасовича, который, прерывая навес Мариньоса, по замысловатой траектории пробил по своим воротам. Уже в компенсированное время красно-белые заработали еще один пенальти, и на этот раз Барко не промахнулся. 3:2 — волевая победа «Спартака».

Красно-белые оторвались на два очка от ЦСКА. Армейцы не смогли переиграть дома «Крылья Советов» (1:1). Оба мяча были забиты во второй половине второго тайма. На 69-й минуте Секу Койта вывел ЦСКА вперед, а пять минут спустя Иван Сергеев с пенальти сравнял счет, забив свой восьмой гол в сезоне.

«Трешки» от «Динамо» и «Локомотива»

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 3:1, но главный тренер бело-голубых Марцел Личка признал, что его команде повезло в концовке. В первом тайме команды обменялись голами: на гол Ярослава Гладышева «Рубин» ответил мячом Руслана Безрукова.

В середине второго тайма Гладышев сделал дубль, нападающему позволили беспрепятственно пробить головой из центра штрафной. «Рубин» был близок к ничьей, но «Динамо» спасла штанга. А третий гол Бителло забил уже на девятой компенсированной минуте.

У «Локомотива» в матче с «Пари НН» все получилось не так драматично. Тем более что уже в середине первого тайма соперник остался в меньшинстве после удаления Никиты Каккоева. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьев открыл счет, а на 56-й минуте ассистировал Сергею Пиняеву. В компенсированное время Артем Карпукас довел счет до крупного — 3:0.

«Оренбург» ушел с последнего места

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

«Оренбург» одержал важную победу над махачкалинским «Динамо», которая к тому же оказалась волевой. В первом тайме Темиркан Сундуков открыл счет, во втором — два мяча забили оренбуржцы, Эмирджан Гюрлюк и Ацамаз Ревазов. Победа позволила уральцам покинуть последнее место.

Этому помогло и поражение «Факела» от «Ростова» (0:2). Победу южанам принесли Егор Голенков и Константин Кучаев. У «Факела» осталось 15 очков, у «Оренбурга» стало 17, и уральцы находятся в одной победе от «Пари НН» (20).