На Севере России школы охотятся за математиками и русоведами

«Ямал-Медиа»: математики и русоведы стали самыми востребованными в школах ЯНАО

Образование

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Ямальские школы испытывают нехватку педагогов-предметников, узнала редакция интернет-изданию «Ямал-Медиа». Согласно данным портала «Работа в России», наибольший дефицит кадров наблюдается среди учителей математики и русского языка. Школам требуются специалисты, готовые работать с высокой нагрузкой и получать зарплату выше среднероссийской.

Судя по базе вакансий, самым востребованным специалистом в школах Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас является математик. Для преподавателей этой дисциплины открыто 28 позиций. Финансовые условия варьируются: в среднем schools предлагают около ₽109 тыс. Например, в школе-интернате Самбурга оклад составляет от ₽67 тыс. до ₽143,5 тыс., а в школе №1 Лабытнанги — от ₽77 тыс. до ₽149,6 тыс.

Помимо проведения уроков, от математиков ждут качественной подготовки к экзаменам и олимпиадам, а также разработки учебных программ. Обязательно наличие профильного высшего образования.

Второе место по популярности у работодателей занимают филологи. Для учителей русского языка и литературы открыто 20 вакансий. Здесь также можно рассчитывать на доход выше ₽100 тыс. В школе «Радуга» (Красноселькуп) предлагают от ₽74 тыс. до ₽100 тыс., в школе №1 Нового Уренгоя — до ₽126 тыс., а в самбургском интернате — до ₽143,5 тыс. Кандидатам часто требуется опыт работы от года и диплом по специальности «Филология».

Преподаватели информатики и смежных дисциплин менее востребованы — всего 5 вакансий. Однако в Надыме, например, ищут учителя физики и информатики с зарплатой ₽130 тыс. Специалисту обещают ведомственное жилье или компенсацию аренды, а также оплату проезда к месту отдыха раз в два года для всей семьи. В Ныде такой педагог может получать до ₽140 тыс., в Салехардском лицее — до ₽124,6 тыс.

Учителей физики ждут в четырех школах. В Салехарде предлагают до ₽124,6 тыс., в Новом Уренгое — до ₽110 тыс. Северные надбавки, районный коэффициент и оплата проезда прилагаются. Главная задача — подготовка старшеклассников к ЕГЭ.

Замыкают список химики и биологи. Для учителей химии открыто три вакансии со средней зарплатой около ₽99 тыс. (максимум — до ₽143,5 тыс. в Самбурге). Биологов ищут также три школы с зарплатой до ₽100 тыс. В обязанности входит не только проведение уроков, но и учет психологических особенностей детей, а также работа по современным образовательным стандартам.

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