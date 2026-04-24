«Краснодар» вернул лидерство, крах московских клубов, прорыв «Сочи»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 26-й тур. О напряжении на финише чемпионата говорит тот факт, что половина матчей завершилась вничью, а в остальных преимущество победителя было минимальным.

«Краснодар» вернулся на первое место

В прошлогоднем чемпионском сезоне «Краснодар» научился вырывать победы в концовках даже в ситуациях, когда игра особенно не получается. Собственно, это и есть отличительное качество чемпионской команды, которое южане продемонстрировали в центральном матче тура против «Спартака».

Красно-белые были активнее на протяжении всего матча. Давление «Спартака» вылилось в гол Кристофера Мартинса на 38-й минуте: полузащитник удачно подставил бедро под отскочивший от Руслана Литвинова матч. «Краснодар» отыгрался в концовке тайма после очередного сомнительного пенальти за игру рукой. Особая пикантность в том, что в предыдущем туре арбитры не поставили точно такой же пенальти в ворота «Краснодара». Эдуард Сперцян легко переиграл Александра Максименко.

Во втором тайме «Спартак» продолжал наседать, по ударам вдвое превзошел «Краснодар». Но на 85-й минуте забил «Краснодар». Редко получающий место в составе защитник Жубал отличился во втором матче подряд — настоящий спаситель «Краснодара».

«Зенит» потерял очки в Черкизово

«Краснодар» вернулся на первую строчку в РПЛ после того, как «Зенит» потерял очки в гостевом матче с «Локомотивом». Матч в Черкизово получился упорным, без большого количества моментов. По статистике официального сайта РПЛ, «Зенит» так вообще не создал ни одного.

В компенсированное время «Локомотив» мог забрать победу. Во втором «медальном» матче тура был назначен пенальти, вызвавший массу возмущения. Мяч едва коснулся руки Игоря Дивеева — защитник утверждает, что вообще касания не почувствовал. Однако ВАР счел необходимым пригласить Алексея Сухого к монитору.

Голкипер «Зенита» Денис Адамов переиграл Николая Комличенко, и нулевая ничья представляется справедливым исходом противостояния.

Московские клубы не выиграли ни разу

«Спартак» и «Локомотив» набрали на двоих одно очко, но при этом они противостояли двум лидерам чемпионата. А вот ЦСКА и «Динамо» добились такого же результата, играя с менее статусными соперниками.

Армейцы дома проиграли первый тайм «Ростову» (счет открыл Роналдо). Во второй половине Тамерлан Мусаев сравнял четким ударом головой. ЦСКА много владел мячом, но остроты почти не создавал.

Обстановка вокруг армейцев остается крайне нервозной — болельщики требуют немедленной отставки Фабио Челестини. Спасти сезон ЦСКА может только в Кубке России — совсем скоро предстоит битва со «Спартаком», который, несмотря на поражение от «Краснодара», показал отличный футбол.

В похожей ситуации оказалось и «Динамо», уступившее дома «Рубину» (0:1). Единственный мяч на 19-й минуте забил Жак Сиве. Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев посетовал, что команда играет слишком медленно, совсем не так, как от нее требует тренерский штаб. Специалист заявил, что знает, почему это происходит.

«Динамо» может выйти в суперфинал Кубка России, если обыграет «Краснодар» в гостях. «Быкам» с их коротким составом тяжело сражаться на два фронта, так что шанс у бело-голубых есть.

Три победы подряд «Сочи»

К «Сочи» относились как к команде, которая следующий сезон уж точно начнет в Первой лиге. Но южане неожиданно одержали три победы подряд и вернулись в борьбу за сохранение места в РПЛ.

Девять очков в последних трех турах — ровно столько было у «Сочи» после 23-х. Главный тренер Игорь Осинькин заявил, что команда решила доказать, что ее рано хоронили. Вопрос только один: почему предъявление доказательств нельзя было начать хотя бы туров на пять пораньше.

В отчетном туре «Сочи» вырвали важную победу у «Крыльев Советов» на восьмой компенсированной минуте (2:1). Героем матча стал бразильский капитан «Сочи» Марсело Алвес, оформивший дубль.

Другие результаты и турнирное положение

«Балтика» попала в ничейный штиль — в матче с «Ахматом» (1:1) случилась четвертая подряд. В начале второго тайма калининградцы вышли вперед благодаря первому голу в РПЛ Дерика Ласерды, «Ахмат» вскоре сравнял после автогола Кевина Андраде.

С таким же счетом завершили матч «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

Важнейшую победу одержал «Оренбург» над «Пари НН». Это поменяло команды в турнирной таблице — теперь в зоне вылета нижегородцы. Причем волжане открыли счет в конце первого тайма с пенальти, но в последнюю десятиминутку Алешандре Жезус с интервалом в две минуты дважды отличился с передач Хорди Томпсона.

«Краснодар» вновь опережает «Зенит» на одно очко (57 против 56), «Локомотив» остается третьим (49). В борьбе за бронзу также участвуют «Балтика» (46), «Спартак» (45) и ЦСКА (44).

Спокойные места в середине таблицы занимают «Рубин» (38), «Динамо» (35) и «Ахмат» (32). Далее чрезвычайная плотность: «Ростов» (27), «Акрон» и махачкалинское «Динамо» (по 24), «Оренбург» и «Крылья Советов» (по 23), «Пари НН» (22), «Сочи» (18).