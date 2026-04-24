«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение красно-белых в 26-м туре РПЛ от «Краснодара» (1:2).

Москвичи открыли счет в конце первого тайма, но вскоре «Краснодар» сравнял после спорного 11-метрового за игру рукой Наиля Умярова.

«Домашнее поражение. «Спартак» был лучше, но уступил «Краснодару» — 1:2. И без левого пенальти не обошлось», — говорится в соцсетях «Фратрии».

Фанаты отмечают, что «Спартак» утратил даже теоретические шансы на победу в чемпионате и призывают команду приложить все усилия для завоевания Кубка России. 6 мая в финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 26-го тура РПЛ, по итогам которого «Краснодар» вернул себе лидерство в чемпионате.