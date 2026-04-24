Мостовой назвал судейство в РПЛ издевательством над футболом

Мостовой о судействе в РПЛ: «Издевательство какое-то над футболом»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал для РИА Новости спорные судейские решения в 26-м туре Российской премьер-лиги.
Знаменитый футболист опубликовал резкий пост 22 апреля после назначения спорного пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит». На следующий день появился повод для новой волны возмущения, когда арбитр Артем Чистяков указал на точку в матче «Спартак» — «Краснодар». Эксперты отмечают, что в предыдущем туре в аналогичной ситуации не был назначен пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Балтикой».
«Я после вчерашнего пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит» так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет. Конечно же, сейчас тоже пенальти нет», — сказал Мостовой.
«Царь» считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что в футболе много «нефутбольных» людей. Он предложил доверить ему поработать на VAR: «Уберу все это».
Ранее фанатское объединение «Фратрия» назвала «левым» пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».