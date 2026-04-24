Евсеев сократил до трех количество нецензурных слов в интервью

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев трижды употребил нецензурные слова в интервью после матча с «Акроном» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

Специалист продержался почти до самого конца интервью, без матча ответив на шесть вопросов. Срубил его седьмой, последний — о травме нападающего Хазема Мастури. Евсеев ответил, что он не является врачом.

КДК РФС уже дважды оштрафовал тренера махачкалинцев за нецензурные слова во флэш-интервью на 100 тыс. руб. После 23-го тура мат в его ответах употреблялся 12 раз, после 24-го — семь. Так что прогресс налицо.

После игры 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Евсеев отвечал на вопросы подчеркнуто односложно, а некоторые и вовсе игнорировал, за что подвергся критике от Владислава Радимова.

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» в январе. При нем команда набрала 9 очков в восьми матчах РПЛ и занимает 12-е место с 24 баллами.