Крупные победы «МанСити» и «Реала», прорыв «Аль-Хиляля»: как завершился групповой этап клубного ЧМ

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, завершились групповые турниры. Стали известны все 16 команд, которые примут участие в плей-офф.

Без турнирной мотивации

В группе G последние матчи группового этапа были формальностью. Европейские гранды «Манчестер Сити» и «Ювентус» перед очной встречей уже обеспечили себе выход в плей-офф. Поэтому команды могли позволить себе показать открытый футбол.

Уже на девятой минуте Жереми Доку вывел вперед «Манчестер Сити». Тен Копмейнерс на 11-й минуте забил ответный мяч после ошибки вратаря Эдерсона, который отдал мяч прямо на ногу хавбеку туринцев.

Далее в ворота «Ювентуса влетело четыре мяча подряд. Пьер Калулу забил в свои ворота на 26-й. На 52-й минуте отличился Эрлинг Холанд, Фил Фоден забил на 69-й, Савио — на 75-й. Душан Влахович сократил отставание «Юве» в счете на 84-й. В итоге 5:2.

«МанСити» забил 13 мячей на групповом этапе и обошел по этому показателю «Баварию» (12), которая в первом туре разнесла «Окленд» со счетом 10:0.

В другом матче группы «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл марокканский «Видад» со счетом 2:1 и занял третье место.

«Аль-Хиляль» прошел групповой этап без поражений

Фото: [ ФИФА ]

В группе Н сенсацией стало выступление саудовского «Аль-Хиляля». Команда с бывшим зенитовцем Малкомом сыграла вничью с «Реалом» и «Зальцбургом» и в заключительном туре добилась необходимой ей победы над мексиканской «Пачукой» — 2:0. Аль-Досари открыл счет на 27-й минуте, а Маркос Леонардо закрепил преимущество саудитов в компенсированное время.

Мадридский «Реал» обеспечил себе первое место в группе, разгромив «Зальцбург» со счетом 3:0. Австрийцы продержались почти тайм. На 40-й минуте Винисиус Жуниор открыл счет, а в компенсированное к первой половине время Федерико Вальверде забил второй мяч. Гонсало Гарсия на 84-й минуте оформил крупную победу «Реала».

Фото: [ ФК «Реал» ]

Состав пар 1/8 финала

Таким образом, в 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют: «Палмейрас» — «Ботафого», «Бенфика» — «Челси», «Интер» — «Флуминенсе», «Манчестер Сити» — «Аль Хиляль», ПСЖ — «Интер Майами», «Фламенго» — «Бавария», «Реал» — «Ювентус», «Боруссия» — «Монтеррей».