Синоптики спрогнозировали дождь и до +22 градусов в Подмосковье 27 июля

В понедельник, 27 июля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с дождями, местами осадки будут сильными. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в столице днем температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся примерно до +15 градусов.

В Московской области дневная температура будет колебаться в пределах от +17 до +22 градусов, а ночью местами похолодает до +12.

Также прогнозируется северо-западный и западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток останется практически неизменным и составит около 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что дожди в Москве сохранятся на протяжении рабочей недели.