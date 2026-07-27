В Госдуме предложили отказаться от возвращения бездомных собак на улицы

Парламентарий заявил, что партия выступает за отказ от практики возвращения отловленных собак обратно на улицы. Вместо этого предлагается развивать систему безвозвратного отлова, содержания животных в приютах и последующего поиска для них новых владельцев.

По словам депутата, одним из ключевых элементов реформы должно стать создание специализированной службы, которая будет заниматься отловом бездомных животных.

Кроме того, Селезнев считает необходимым усилить контроль за содержанием потенциально опасных пород собак. В числе предлагаемых мер он назвал расширение перечня таких пород, введение обязательной регистрации и чипирования домашних животных, а также предоставление регионам дополнительных полномочий для оперативного реагирования на случаи, когда безнадзорные животные представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Отдельное внимание парламентарий уделил инициативе ЛДПР, предусматривающей обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак. Предполагалось, что такая мера позволит пострадавшим быстрее получать компенсации: до одного миллиона рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества.

Селезнев отметил, что первоначальная версия законопроекта не получила поддержки, однако партия намерена доработать документ и вновь внести его на рассмотрение Государственной думы.

Ранее сообщалось, что 72% автомобилистов сталкиваются с волнением на дороге.