Дождливая погода задержится в Московском регионе до конца рабочей недели

В течение всей рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди, однако осадки не достигнут опасных значений. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, прогнозируется преимущественно небольшой и умеренный дождь. За 12 часов может выпадать до 14 мм осадков, тогда как более интенсивные осадки в столице классифицируются как сильные при показателях от 15 мм. Наиболее заметные дожди, по предварительным расчетам, ожидаются в середине недели.

Макарова уточнила, что прогноз по количеству осадков может корректироваться, поскольку наиболее точные данные синоптики получают на ближайшие три дня. Тем не менее текущие расчеты не указывают на вероятность экстремальных погодных явлений в Москве и Подмосковье.

По информации Гидрометцентра, зоны с более интенсивными осадками пока прогнозируются восточнее столичного региона, тогда как для Москвы и области опасных ливней в ближайшие дни не ожидается.

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