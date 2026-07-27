«Динамо» шарахается из стороны в сторону»: Губерниев раскритиковал назначение Шварца

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» критически высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

В первом туре РПЛ бело-голубые не смогли на своем поле переиграть «Крылья Советов» (0:0). Комментатор отметил, что у «Динамо» был не самый соперник, но команда Шварца ничего создать не смогла.

«Считаю, что приглашение Шварца — ошибка. «Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет, — сказал Губерниев.

Во втором туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой».

Сандро Шварц уже возглавлял «Динамо» в 2020-2022 годах и привел бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата. 22 мая бело-голубые объявили о возвращении немецкого специалиста.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первого тура РПЛ.