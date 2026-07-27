Спасенный на Эльбрусе альпинист назвал неверный прогноз погоды причиной трагедии

Один из спасенных участников восхождения на Эльбрус, гражданин Боснии и Герцеговины Харис Адилович, считает, что трагический инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий, которые не соответствовали ранее полученному прогнозу. Об этом он рассказал 26 июля в беседе с « Известиями ».

По словам альпиниста, группа была хорошо подготовлена к восхождению, а ее участники обладали достаточным опытом, поэтому причиной происшествия, по его мнению, стала не недостаточная квалификация, а резкое ухудшение погоды.

Адилович сообщил, что сложности возникли уже в начале маршрута. Одному из участников стало очень холодно, после чего первая связка решила прекратить подъем и вернуться обратно.

Оставшиеся альпинисты продолжили движение, однако спустя примерно 100–150 метров также приняли решение отказаться от дальнейшего восхождения. По словам собеседника издания, после установки перил и выхода на более высокий участок маршрута участники увидели, что погодная обстановка наверху оказалась значительно тяжелее ожидаемой, поэтому решили начать спуск.

Альпинист подчеркнул, что все члены команды были хорошо знакомы между собой и регулярно проходили совместные тренировки. Он отметил, что в Боснии и Герцеговине участники экспедиции практически каждые выходные занимаются альпинизмом благодаря близости горных районов.

По мнению Адиловича, именно неточный прогноз погодных условий стал ключевым фактором, который привел к трагическим последствиям во время восхождения на Эльбрус.

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