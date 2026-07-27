На Камчатке раскрыли схему фиктивной регистрации 74 иностранцев

Сотрудники уголовного розыска выявили в столице Камчатского края схему фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. По данным регионального управления МВД, подозреваемой стала 51-летняя местная жительница, передает РИА Новости .

Следствие считает, что с января по май женщина зарегистрировала 74 иностранцев в двух принадлежащих ей квартирах. При этом фактически приезжие в этих помещениях не проживали, а площадь жилья не позволяла разместить такое количество людей.

По версии правоохранителей, за оформление фиктивной регистрации подозреваемая ежемесячно получала с каждого иностранного гражданина по 1,5 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.

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