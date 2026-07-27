В ОП РФ предложили улучшить условия ожидания рейсов для родителей с детьми

В российских аэропортах следует создать специальные пространства для семей с детьми непосредственно в чистых зонах после прохождения предполетного контроля. Такое предложение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

По мнению общественника, действующая инфраструктура не всегда отвечает потребностям родителей, особенно во время длительных задержек рейсов. Он считает, что комнаты матери и ребенка должны располагаться не только в зоне регистрации, но и после досмотра, где пассажиры проводят основное время в ожидании посадки.

Кроме того, Рыбальченко предложил оборудовать в чистых зонах игровые пространства для детей, чтобы сделать пребывание семей в аэропорту более комфортным.

Также эксперт считает необходимым внедрить понятную навигацию, которая позволит легко находить семейные зоны. По его мнению, специальные обозначения помогут пассажирам с детьми быстрее ориентироваться в терминалах и пользоваться предназначенной для них инфраструктурой.

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