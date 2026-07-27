Стало известно число выходных дней в 2027 году

При пятидневной рабочей неделе в 2027 году россиян предварительно ожидают 118 выходных и праздничных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса, а также международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

По словам эксперта, такие расчеты содержатся в проекте производственного календаря, который подготовило Министерство труда. Документ пока не утвержден окончательно, поэтому приведенные данные считаются предварительными.

Петкилев отметил, что окончательная версия производственного календаря должна быть принята осенью. Вместе с тем специалист полагает, что серьезных изменений по сравнению с опубликованным проектом ожидать не стоит.

После утверждения документа станет известен окончательный график рабочих, праздничных и выходных дней на 2027 год.

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