Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

Министерство транспорта России утвердило новые требования к обслуживанию пассажиров с инвалидностью при авиаперевозках. Соответствующий приказ изучило РИА Новости .

Согласно документу, с 1 марта 2027 года авиакомпании, демонстрирующие фильмы во время полета, должны обеспечить доступность части контента для людей с ограничениями по слуху и зрению. Определенное перевозчиком количество картин должно сопровождаться русскоязычными субтитрами и тифлокомментариями.

При этом часть новых норм начнет действовать раньше — с 1 сентября 2026 года. Они касаются обслуживания маломобильных пассажиров как в аэропортах, так и на борту воздушных судов.

В частности, пассажиры с инвалидностью смогут бесплатно выбирать и бронировать места уже на этапе оформления билета. Кроме того, если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания будет обязана предоставить ему соседнее место без дополнительной оплаты. Аналогичная гарантия распространяется и на ветеранов специальной военной операции, которым требуется сопровождение.

Новые правила направлены на повышение доступности воздушного транспорта и создание более комфортных условий для пассажиров с особыми потребностями.

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