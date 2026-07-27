В протоколе матча «Рубин» — «Краснодар» зафиксированы угрозы в адрес арбитров

Судейская бригада получила угрозы после матча «Рубин» — «Краснодар» (1:3) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр матча Артем Чистяков внес инцидент в протокол.

«После окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — указано в протоколе.

Уже на 18-й минуте матча Чистяков оставил хозяев в меньшинстве, удалив Илью Рожкова за отмашку против Хуана Боселли. На ВАР работал арбитр Василий Казарцев, который обратил внимание главного судьи на эпизод. У нападающего «Краснодара» после контакта с игроком «Рубина» был разбит нос. Рожков резко отреагировал на решение судьи.

К моменту удаления «Рубин» вел в счете. Однако «Краснодар», получив численное преимущество, добыл волевую победу. В конце первого тайма пострадавший Боселли со штрафного сравнял счет, а после перерыва Виталий Кривцов и Кристиан забили еще два мяча.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первого тура РПЛ.