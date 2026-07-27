Барбекю, баня и бассейн: названы главные причины поездок на дачу

Для большинства россиян дача постепенно перестает быть местом исключительно для выращивания овощей и фруктов, превращаясь в пространство для отдыха, встреч с близкими и удаленной работы. К такому выводу пришли аналитики ЮMoney, результаты исследования которых изучила « Газета.Ru ».

Согласно опросу, 40% респондентов считают дачу территорией для полноценного отдыха, 20% используют ее для семейных встреч, а 18% работают за городом в летний период. Лишь 25% воспринимают выращивание урожая как серьезное занятие, тогда как 36% называют его хобби, а 16% вовсе ничего не выращивают.

Самыми популярными причинами поездок за город стали приготовление шашлыков и барбекю (54%), купание (31%) и посещение бани (29%). Работе в огороде уделяют время 40% участников исследования.

Чаще всего россияне закладывают на дачный сезон от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Наибольшие расходы приходятся на садовую технику и уход за участком, а также обустройство зон отдыха, инженерные коммуникации и бассейны.

Эксперты ЮMoney отметили, что развитие удаленной занятости и смена поколений изменили отношение к загородной жизни. По их оценке, современная дача все чаще становится местом для комфортного проживания, отдыха и общения, а не только для получения урожая.

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