Исследование: почти три четверти российских водителей испытывают стресс за рулем

Почти три четверти российских автомобилистов испытывают стресс во время поездок. К такому выводу пришли аналитики страховой компании «СберСтрахование» и финансового маркетплейса «Сравни», которые провели совместное исследование среди водителей (исследование есть у ТАСС ).

Согласно результатам опроса, с волнением на дороге сталкиваются 72% респондентов. При этом для большинства автомобилистов стресс носит ситуативный характер: 54% признались, что начинают нервничать лишь при определенных обстоятельствах. Еще 18% участников исследования сообщили, что испытывают напряжение за рулем регулярно или практически во время каждой поездки.

Наиболее распространенными причинами беспокойства оказались движение по незнакомым маршрутам и агрессивное либо непредсказуемое поведение других участников дорожного движения. Каждый из этих факторов назвали 18% опрошенных.

Еще 12% водителей отметили, что сильнее всего переживают в плотном городском потоке и пробках. Такое же количество респондентов испытывает дискомфорт во время длительных поездок по трассам. Неблагоприятные погодные условия и ограниченная видимость становятся причиной стресса для 9% участников опроса.

Кроме того, напряжение у автомобилистов вызывают парковка, движение по узким дворам, проезд пешеходных переходов, соседство с велосипедистами и необходимость спешить. Каждую из этих ситуаций отметили по 6% респондентов.

Исследование также показало, что водители используют различные способы снижения уровня стресса. Самой популярной мерой стала предварительная подготовка маршрута и расчет времени в пути — такой вариант выбрали 17% участников. Еще 13% считают важным поддерживать комфортную атмосферу в салоне автомобиля. По 8% респондентов сообщили, что чувствовать себя увереннее им помогают регулярное техническое обслуживание автомобиля, проверка машины перед выездом, использование навигационных сервисов и наличие современных систем безопасности.

Отдельный блок исследования был посвящен непредвиденным ситуациям на дороге. За последние три года 58% автомобилистов хотя бы однажды сталкивались с различными происшествиями. Наиболее распространенными стали легкие дорожно-транспортные происшествия без пострадавших — о них сообщили 13% опрошенных.

По 8% участников рассказали о ДТП с серьезными повреждениями транспортных средств или о нарушениях правил дорожного движения, повлекших штрафы. Еще по 4% сталкивались с поломками автомобилей во время поездок, повреждением машин из-за падения деревьев или других предметов, противоправными действиями третьих лиц, а также авариями с участием пешеходов или велосипедистов. О других инцидентах сообщили 13% респондентов.

Исследование проводилось в июне 2026 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи российских автомобилистов.

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