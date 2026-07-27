При атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Белгород, по предварительным данным, пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области, пишет ТАСС .

По информации региональных властей, одна из пострадавших — женщина с осколочным ранением височной области — получила необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Остальных раненых бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения для обследования и лечения.

В оперштабе уточнили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты продолжают уточнять информацию о последствиях произошедшего и оценивать обстановку.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 26 июля пытались атаковать Калужскую область.