Отсутствие центрфорварда и короткая скамейка: Писарев назвал проблемы «Локомотива»

Тренер сборной России Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» назвал главные проблемы московского «Локомотива». В матче первого тура РПЛ железнодорожники на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Специалист обратил внимание на кадровые проблемы «Локомотива». Он отметил отсутствие в составе команды центрального нападающего. Напомним, Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», а другой форвард, Николай Комличенко, залечивает травму.

«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция. И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьева», — сказал Писарев.

Данил Пруцев минувший сезон провел за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака». Полузащитник вернулся в расположение красно-белых и в первом же туре отметился голом в игре с «Родиной» (3:0).

«Локомотив» во втором туре сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первого тура РПЛ.