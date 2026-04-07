Крушение «поезда» было неизбежным: почему «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки

В 23-м туре РПЛ «Зенит» и «Краснодар» одержали победы, пусть и непростые, а «Локомотив» не устоял в матче со «Спартаком». Таким образом, по факту претендентов на титул осталось двое, а железнодорожники из чемпионской гонки выбыли.

«Локомотив» отстает от «Зенита» на семь очков, от «Краснодара» — на восемь, а вот сзади с очковым интервалом расположились «Балтика», ЦСКА и «Краснодар», так что «Локо» может выпасть не только из первой тройки, но даже из пятерки. В пяти весенних турах железнодорожники набрали семь очков. Из первой шестерки меньше только у ЦСКА, который проиграл три первых матча после рестарта.

«Подмосковье сегодня» разбирается, почему произошло крушение «Локомотива».

Дисбаланс в игре

Состав железнодорожников подобран под быстрый футбол, почти вся атакующая линия — юркие, техничные ребята. «Локомотиву» становится непросто, когда он сталкивается с физически сильным соперником. Весной «Локо» сгорел «Рубину» (0:3) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) — это как раз именно такие команды. Во втором тайме со «Спартаком» (1:2) железнодорожники перестали справляться, когда соперник добавил в скорости и агрессии.

Атака «Локо» слишком воздушна, слишком легковесна. Ее составляют игроки высокого класса, но они не всегда могут полноценно помогать обороне. В этом случае необходимы топ-защитники, а у железнодорожников таковым можно назвать только Сесара Монтеса.

Короткая скамейка

В матче со «Спартаком» Михаил Галактионов произвел только две замены, хотя в концовке команды нужно было отыгрываться. Защитник Жерзино Ньямси вышел заткнуть дыру в центре обороны после удаления Евгения Морозова и дежурно появился в атаке Николай Комличенко. Беглый взгляд на оставшихся в запасе не находит игроков, способных гарантированно усилить игру.

Михаил Галактионов заявил, что альтернативы Данилу Пруцеву, Артему Карпукасу и Алексею Батракову просто нет. Тренер посетовал, что зимой отдали важного игрока, но никого не взяли взамен.

Речь идет о капитане Дмитрии Баринове, который перешел в ЦСКА. «Локо» подписал полузащитника Лукаса Веру, но аргентинец прибыл на сбор с ужасающим лишним весом и лишь изредка выходит на замену.

Ошибки менеджмента

В ноябре новым гендиректором «Локомотива» был назначен Борис Ротенберг, заменивший Владимира Леонченко. Ему предстоит исправлять ошибки прежнего менеджмента клуба, хотя некоторым решениям обратного хода нет.

Так, безуспешными оказались попытки удержать Баринова — полузащитник уже дал слово армейцам. Летом почти наверняка команду покинет Сесар Монтес — с трудом уговорили доиграть до конца сезона. Играющий на правах аренды Данил Пруцев должен вернуться в «Спартак». Переговоры о новых контрактах с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом идут со страшным скрипом и неизвестно, чем закончатся. Таким образом, летом «Локо» может лишиться половины основного состава.

При прежнем руководстве железнодорожники легко расставались со звездами. Артему Дзюбе не предложили новый контракт, Максим Глушенков ушел в «Зенит» явно за меньшую сумму, чем стоил: «Локо» продал полузащитника за €6,3 млн, портал Transfermarkt на тот момент оценивал игрока в €11 млн, сейчас — в €14 млн. Антон Миранчук ушел свободным агентом, за Наира Тикнизяна выручили €1,7 млн, а покупали в ЦСКА за €5,5 млн. Такое расточительство не могло не аукнуться в будущем.

Удивительно не то, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки. Удивительно, что он так долго в ней оставался.