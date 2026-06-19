«Три ведра воды и химия — теперь по закону»: Новый ГОСТ по уборке помещений вступит с 1 июля

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который регламентирует проведение уборочных работ в помещениях. Документ, вступающий в силу с 1 июля, устанавливает рекомендации по организации эксплуатации, направленные на обеспечение эффективного функционирования чистых помещений и соблюдение требований к чистоте.

Структура организации эксплуатации, согласно ГОСТу, охватывает кадровые вопросы, правила допуска в чистые зоны, технологии уборки, а также техническое обслуживание и контроль.

Предписанный порядок уборки включает очистку поверхностей, оборудования и критических зон. При выборе моющих средств рекомендуется учитывать их совместимость с материалами, концентрацию и срок годности растворов. Документ акцентирует внимание на скорости проведения работ: для труднодоступных мест предлагается использовать сухую вакуумную очистку, а для небольших участков допустимо применение влажных салфеток или спиртовых составов. Влажную уборку с применением двух-трех ведер и обработанной химией швабры следует проводить при наличии загрязнений.

Ранее сообщалось о том, что игрушки с ИИ будут контролировать ГОСТом с 1 сентября.