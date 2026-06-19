«Тараканы и гниющий мусор». Жительница Краснодара превратила квартиру в свалку

Жительница Краснодара пенсионного возраста довела соседей до отчаяния, превратив свою квартиру в склад мусора. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Типичный Краснодар и край».

Речь идет о женщине, которая проживает в многоэтажке на улице Бургасской. Как рассказывают соседи, на протяжении нескольких лет она регулярно заносит в жилье различные отходы — пакеты, бутылки, пустую тару из-под продуктов и прочий хлам. Из-за обилия мусора в подъезде и соседних квартирах появились тараканы. На видео, снятом одним из жильцов, видны комнаты, буквально заваленные отбросами.

По словам соседей, у женщины нет паспорта и правоустанавливающих документов на квартиру. Они также утверждают, что неоднократные обращения в жилищные и надзорные органы результатов не принесли.

Ранее сообщалось о том, что самарская пенсионерка устроила свалку в квартире и подъезде.