«Очень много „фастфуд"-песен». Лазарев раскритиковал треки для соцсетей

Российский исполнитель Сергей Лазарев в интервью РИА Новости высказался о низком качестве песен, набирающих популярность в интернете. Артист отметил, что, несмотря на обилие талантливых авторов, известность часто получают далеко не лучшие работы.

По мнению певца, современные слушатели воспринимают музыку исключительно как фон. В связи с этим массовое распространение получили так называемые «фастфуд»-композиции, актуальность которых ограничивается парой месяцев — ровно до тех пор, пока они используются для создания коротких роликов в социальных сетях. Лазарев подчеркнул, что подобные треки зачастую лишены как музыкальной, так и смысловой наполненности.

«Музыка стала совсем фоновой для людей, очень много «фастфуд»-песен, которые живут два-три месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях. Зачастую эти песни не несут никакой музыкальной или смысловой ценности», — посетовал он.

Кроме того, артист признался, что предъявляет высокие требования к собственному творчеству и никогда не стал бы утверждать песню собственного сочинения. Лазарев пояснил, что ему комфортнее выступать в роли продюсера готового материала, поскольку со стороны он отчетливо видит, каким должно быть финальное звучание трека.

«Мне легче продюсировать звучание трека, который кто-то для меня написал. Со стороны я точно понимаю, как именно он должен звучать», — поделился исполнитель.

Ранее Лазарев показал Владивосток под главным мостом города.