«Наказывайте строителей, а не тех, кто снимает!» Зампред Госдумы выступил против санкций для блогеров

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал возможные меры ответственности для девелоперов, сдающих объекты с недочетами.

Парламентарий заявил, что граждане, фиксирующие подобные нарушения и публикующие фото- и видеоматериалы в интернете, не должны нести наказание за распространение этой информации. Ответственность, по его мнению, лежит исключительно на строительных компаниях.

Такой комментарий стал реакцией на предложение владельца ГК «ТОЧНО» Николая Амосова, прозвучавшее на полях форума «Движение» в Сочи. Бизнесмен выступил с инициативой ввести санкции в отношении блогеров, которые предают огласке данные о строительных огрехах.

В ответ на это депутат Колунов подчеркнул, что главная обязанность застройщика — это качественное возведение жилья. При этом, если блогер берется давать оценку чужим работам, он должен досконально разбираться в строительных нормативах. В любом деле, будь то строительство или критика, необходим профессионализм.

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