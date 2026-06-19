«Смертность упала до нуля». Вакцинация против ВПЧ в Англии: как это стало возможным?

Массовая иммунизация против вируса папилломы человека (ВПЧ) практически свела к нулю показатели смертности от рака шейки матки у молодых жительниц Англии. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Авторы работы проанализировали статистику летальных случаев в Англии за период с 2001 по 2024 год. Национальный план вакцинации стартовал в 2008 году и был ориентирован на девочек в возрасте 12–13 лет, при этом охват прививками достиг 88–90%. В возрастной группе 20–24 лет с 2020 по 2024 год не зафиксировано ни одного летального исхода от данной патологии, тогда как по предыдущим данным прогнозировалось более 23 таких смертей.

Положительная динамика отмечена и среди более старших возрастов. У женщин, получивших прививку в подростковом периоде, риск гибели от рака шейки матки сократился на 69–80%. По подсчетам специалистов, за годы действия программы удалось предотвратить порядка 200 летальных случаев.

Как подчеркивают исследователи, их работа впервые представляет весомое подтверждение того, что массовая вакцинация против ВПЧ не просто уменьшает число заболеваний, но и реально сохраняет человеческие жизни.

Ранее врач Черемушкин сообщил, что только 15–20% случаев рака в мире связаны с инфекциями.