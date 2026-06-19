«Наследники не хотят этим заниматься». В Финляндии пенсионеры массово продают дачи

Активная фаза покупки и строительства дач приходилась на период с 1960-х по 1990-е годы. Сейчас большинство владельцев, приобретавших тогда недвижимость, достигли преклонного возраста. Содержать загородные дома, требующие постоянного ремонта, оплаты отопления, налогов и транспортных расходов, становится для них обременительно, что толкает на продажу.

Дополнительное давление на рынок оказывают наследники. Они часто не готовы брать на себя обязательства по обслуживанию объектов, особенно если те находятся на значительном удалении от крупных городов. Это также стимулирует рост предложений.

По оценкам сети агентств недвижимости OP Koti (входит в финансовую группу OP-Pohjola), более половины всех дачных домов в стране принадлежат пенсионерам. Смена поколений, по прогнозам, приведет к заметному увеличению количества объектов в продаже.

При этом потребительские предпочтения остаются стабильными. Наибольшим спросом пользуются современные коттеджи у воды, расположенные не далее полутора часов езды от мегаполисов. Такие объекты удобны для выездов на выходные и не требуют сложного ухода. В то же время удаленные участки, особенно нуждающиеся в серьезных инвестициях, реализуются значительно хуже.

Средняя стоимость дачи по стране составляет порядка €90 тысяч, хотя ценовая картина сильно дифференцирована по регионам. В Кюменлааксо зафиксировано наибольшее падение цен – на 34,5% за год. Самый доступный сегмент представлен на востоке Финляндии, вблизи границы с РФ, где средний ценник достигает €47,5 тысячи. Ранее эта ниша активно поддерживалась российскими покупателями, однако после введения санкционных ограничений и закрытия границ их интерес снизился, что подтолкнуло местных владельцев к более активным продажам.

Ранее сообщалось о том, что президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией при поддержке США.