«Желтовато-зелёный секрет». В марсианском метеорите нашли минерал, которого там быть не должно

Международная группа исследователей изучила метеорит марсианского происхождения, упавший на Землю, и выявил в его составе минерал, который прежде не фиксировали в образцах с Красной планеты. Это гранат, сообщает портал Science Alert.

Образец представляет собой крошечный фрагмент размерами примерно 0,8 на 0,5 мм, в котором удалось найти лишь несколько зерен. Тем не менее даже эта малочисленная находка породила у специалистов массу вопросов. В земных условиях подобный минерал формируется преимущественно в результате интенсивного нагрева, действия высокого давления либо химических реакций. Однако на Марсе, согласно имеющимся данным, аналогичные условия для возникновения такого соединения ранее не регистрировались.

При этом обнаруженный «марсианский гранат» имеет не классический кроваво-красный оттенок, а желтовато-зеленый цвет. Данная разновидность носит название андрадит, она нередко присутствует в метеоритах, а по своим физико-химическим свойствам сходна с другими минералами этой группы.

Ранее сообщалось о том, что марсоход NASA Perseverance нашел на Марсе «сэндвич» из камней.