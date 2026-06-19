«Не берите чужую ношу»: Что нельзя делать 19 июня в день Лариона Пропольника?

19 июня 2026 года, накануне летнего солнцестояния, православные христиане вспоминают преподобного Илариона Нового, Далматского. В народном календаре эта дата известна как Ларион Пропольник, когда древние крестьянские обычаи соединяются с церковным преданием о стойкости в вере. Это день символизирует взаимосвязь духовного подвига и ежедневного труда.

Народные поверья предписывают 19 июня не только определенные действия, но и строгие ограничения, чтобы не навлечь несчастий.

— Запрещено работать на чужом участке: помогая соседу в огороде, можно, по приметам, передать ему собственную удачу и достаток, а взамен получить материальные трудности.

— Супругам не рекомендуют заниматься прополкой вместе – считается, что это спровоцирует серьезный конфликт, способный привести к разрыву отношений. Лучше трудиться по очереди.

— Неблагоприятный день для дальних поездок и командировок: начатый 19 июня путь может обернуться поломками и задержками.

— Не стоит заключать крупные сделки, особенно связанные с недвижимостью, скотом или дорогой техникой – в будущем такие приобретения могут принести хлопоты или оказаться мошенничеством.

— При ветреной погоде особенно строго запрещается обсуждать личную жизнь, жаловаться на самочувствие, делиться планами или распространять слухи. Считается, что ветер может донести эти слова до злых духов, которые обратят их в болезни и неудачи.

— Незамужним девушкам не советуют вдыхать аромат цветов: есть поверье, что так можно потерять молодость и красоту.

— Не рекомендуется брать еду или подарки от посторонних людей – на них может быть наведена порча.

Ранее сообщалось о том, что в 2026 году Успенский пост стартует вместе с первым Спасом 14 августа.