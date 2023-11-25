«Крымский хан»: подмосковный хоккейный клуб «Витязь» преобразил свой легендарный талисман

Подмосковный клуб изменил внешность своего многолетнего маскота, о чем сообщает в соцсетях пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Подавляющему большинству болельщиков редизайн талисмана пришелся по душе. Но есть и те, кто называет новичка крымским ханом. Разбираемся, действительно ли новый талисман лучше предыдущего.

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ

Недавно подмосковный клуб пошел на смелый шаг – обновил дизайн всеми любимого и многолетнего маскота. Главные изменения в образе витязя Святогора коснулись бороды и усов. Традиционно светлая и пушистая растительность стала черной и причесанной. Шлем у маскота стал более реалистичным, а не плюшевым. Традиционный взгляд добряка исчез, а на лице появилось более целеустремленное выражение. Уже известно, что новый маскот будет представлять «Витязь» на Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Событие пройдет на новой ледовой «СКА-Арене» 9–10 декабря (0+).

«Мы хотели обновить нашего Святогора еще год назад в связи с переездом клуба из Подольска в Балашиху, – рассказывает руководитель пресс-службы «Витязя» Геннадий Набатов. – Но год прошел, а макет утверждали только этим летом. Так что изготовили маскота недавно, но он успел появиться на последних двух домашних матчах».

Фото: [ Так выглядел маскот раньше. Фото: пресс-служба ХК «Витязь» ]

Представитель клуба добавляет, что некоторые болельщики называют нового маскота крымским ханом из-за «немного татарского вида». Старый Святогор, который впервые появился на арене в Подольске в 2014 году, из клуба никуда не уходит: его еще можно будет увидеть на одном из ближайших матчей звезд в Туле.

А ГДЕ ЛЮБАВА?

Для болельщиков с опытом прошлый Святогор – это культовый персонаж и целая эпоха. Маскот исполнял необычные буллиты на выставочных матчах, а однажды даже перебрал алкоголя, врезался в стекло и залил гостиницу кровью. Кстати, у «Витязя» есть и второй по значимости маскот. Это Любава – жена Святогора. В клубе говорят, что ее редизайн не коснулся, но она продолжит развлекать публику на арене во время матчей.

Фото: [ пресс-служба ХК «Витязь» ]

Любопытно, что раньше талисманы клубов КХЛ собирались вместе только во время матчей всех звезд. Но во время карантина в 2021 году лига запустила «Талисманию» – конкурс на звание лучшего маскота сезона. Его участники танцуют и показывают хоккейное мастерство, а ролики с ними оценивают дети, болельщики и профессиональное жюри.

Пока сложно сказать, приносит ли новый талисман больше удачи, чем предыдущий. По крайней мере последний домашний матч при Святогоре «витьки» выиграли у «Северстали» со счетом 5:3. После этого подмосковные хоккеисты на кураже одолели еще четырех соперников в пяти гостевых встречах. Сегодня «Витязь» впервые за две недели сыграет в Балашихе (0+). Соперник более чем серьезный – казанский «Ак Барс».

мнение эксперта

Георгий СЕРОВ, дизайнер:

– Новый талисман точно лучше предыдущего, и это выражается в деталях. Например, шлем стал более металлическим. Понятно, что он не из металла, но и внешне он уже не такой мягкий, плюс на него добавили заклепки. Борода и лицо стали не такими плюшевыми и более опрятными. Для антропоморфного маскота это скорее плюс. Плюшевые талисманы хороши, когда это животные.