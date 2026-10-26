«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

VOICE: дочь Хайек возглавила рейтинг «200 самых завидных невест и женихов»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Дочь 60-летней известной голливудской актрисы Сальмы Хайек, Валентина, привлекла внимание британской прессы. Девушка оказалась на обложке журнала Tatler и заняла первое место в рейтинге «200 самых завидных невест и женихов» Великобритании, передает VOICE. Для съемки она позировала вместе с игроком в регби Генри Поллоком.

На обложке 19-летняя Валентина предстала в двух образах. Первый — прозрачный кружевной комплект французского дома Saint Laurent, включающий черный топ, желтую юбку миди и красный жакет. Второй — облегающее платье лавандового оттенка. Снимки получились яркими и подчеркнули индивидуальность девушки.

Хайек не осталась в стороне от успеха дочери. В социальных сетях она поделилась эмоциями и отметила доброту, внимательность и чувство юмора Валентины.

«Дамы и господа, эта малышка появилась из мой утробы! А сейчас она позирует на обложке!», — написала Сальма под публикацией.

Валентина учится в королевском колледже в Лондоне на отделении электронных медиа. В одном из интервью она призналась, что ей нравится британский юмор и местные пабы.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек снимает дебютный фильм с Юрой Борисовым и Карой Делевинь.

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