Гжельские «Колокольчики» в коллекции Seletti: как роспись Натальи Кустаревой без согласования попала на мировую сцену

Итальянская марка Seletti представила коллекцию посуды Russian Hybrid, и в ней обнаружился рисунок, автором которого является Наталья Кустарева — художница Гжельского фарфорового завода. Как выяснилось, разрешения на использование ее работы у мастера не спрашивали, сообщил REGIONS.

Три года назад Кустарева создала мотив «Колокольчики». Теперь он украшает изделия Seletti — тарелки и другие предметы, разделенные на две половины, где рядом с гжелью соседствуют иные росписи. О том, что ее работа оказалась в коллекции, Наталья узнала от коллег. По ее словам, официального запроса от бренда она не получала.

«Мне никто не звонил и не спрашивал разрешения», — рассказывает Наталья.

Однако, по признанию художницы, ситуация не вызывает у нее обиды или отрицательных эмоций. Наоборот — она расценивает это как признание своего творчества. Кустарева является автором 79 росписей на Гжельском фарфоровом заводе. Ее работы ценят коллекционеры, а «Колокольчики» вошли в число узнаваемых образов современной гжели.

«Если честно, у меня нет никаких отрицательных эмоций. Сам факт того, что выбрали мою работу среди всех остальных — это уже победа. Для меня вопрос „украли или не украли“ даже не стоит. Это гордость — нашу роспись теперь знают на мировом уровне», — поделилась художница.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Линия Hybrid относится к числу наиболее известных проектов Seletti. Девять новых позиций с русскими мотивами пополнили ее в 2026 году. Европейская студия CTRLZAK задумывала эту серию как символический диалог Востока и Запада. В одном изделии здесь встречаются хохлома или гжель с мотивами изникской керамики. Контраст достигается за счет деления предмета на две части, каждая из которых несет собственный культурный код.

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