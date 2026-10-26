«Этому городу больше не нужен герой»: костюм Человека‑паука нашли в урне в Химках

Необычную картину довелось увидеть жителям Подрезкова: возле дома № 3 на Московской улице в уличной урне лежал красно-синий костюм Человека-паука. Рядом находилась и узнаваемая маска супергероя. Фото находки разошлось по городскому паблику Химок, сообщил REGIONS.

Экипировка была аккуратно сложена в урну — и это в самый разгар дождливой осени. Чем объясняется поступок Человека-паука, никто не знает. Возможно, он одолел всех противников, израсходовал всю паутину или просто решил, что супергеройский образ пора менять на теплую куртку. Жители Подрезкова отнеслись к «отставке» героя с оптимизмом.

«Этому городу больше не нужен герой», — с грустью пошутили авторы публикации.

В соцсетях кадр тоже оценили с юмором. Пользователи считают, что хоронить химкинского Человека-паука рано: он мог уйти в отпуск, сменить костюм или готовиться к новым свершениям.

«Главное, чтобы сам Человек-паук был в порядке. А костюм новый купит — может, еще и вернется спасать Подрезково. Герои ведь просто так не уходят», — прокомментировал пост в соцсетях житель Химок.

Кстати, появление супергероя в химкинском дворе имеет объяснение. По данным СМИ, в конце лета в России резко вырос интерес к костюмам Человека-паука — сказался выход нового фильма в мировой прокат.

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