Танец на «зебре» в Железнодорожном: ролик возмутил горожан

Необычное зрелище предстало перед жителями микрорайона Железнодорожный: две девушки устроили танец прямо на «зебре», а их подруга снимала происходящее. Выложить смонтированный ролик танцовщицы не успели — очевидцы сами зафиксировали сцену на видео и разметили запись в Сети. Первым об этом написал паблик «Балашиха Новости 24/7», сообщил REGIONS.

Профессионально, но неуместно

Пользователи соцсетей отметили: двигались девушки синхронно и пластично, что говорило о серьезной подготовке. Но восторг сменился критикой, как только речь зашла о выборе места. На записи видно, что автомобилистам приходилось экстренно тормозить и идти на рискованные маневры, чтобы не столкнуться с танцующими. Шаги вперед, чередующиеся с отступлением, ставили водителей в опасное положение. Подписчики сошлись во мнении, что снимать такой ролик на проезжей части — плохая идея.

«Штраф им нужно выписать. В следующий раз подумают, танцевать на пешеходе или нет», — написал один из комментаторов в городском сообществе.

Правовая оценка

REGIONS попросил прокомментировать ситуацию Гульназ Измайлову — юриста и представителя общественного контроля Балашихи.

«В первую очередь здесь налицо нарушение ПДД. Пешеходный переход — это часть дорожной инфраструктуры. Если девушки встали прямо на переходе, перекрыв его полностью или частично (даже если транспорта рядом не было), это можно расценить как нарушение правил поведения пешехода. За это предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ — предупреждение или штраф 500 рублей», — отметила эксперт.

По мнению Измайловой, действия девушек могут подпасть под статью о мелком хулиганстве. Если танец сопровождался громкой музыкой, криками и нарочито вызывающим поведением, демонстрирующим неуважение к окружающим и нарушающим общественный порядок, это квалифицируется по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

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