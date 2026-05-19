В НХЛ определились все участники полуфиналов Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники полуфиналов Кубка Стэнли. Последним путевку в 1/2 финала завоевали «Монреаль Канадиенс», обыгравшие в седьмом матче серии «Баффало Сейбрз» (3:2 ОТ).

В решающем матче «Монреаль» повел 2:0 после шайб Филлипа Дано и Захари Болдука в первом периоде. В следующих двух игровых отрезках «Клинки» забросили по шайбе (Джордан Гринуэй и Расмус Далин) и сравняли счет. На 12-й минуте овертайма победную шайбу забросил Алекс Ньюхук.

«Монреаль» выиграл вторую семиматчевую серию. В первом раунде «Канадиенс» выбили из борьбы за трофей «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Монреаля» выступает российский нападающий Иван Демидов. В плей-офф на его счету 7 (2+5) результативных баллов.

В финале Восточной конференции «Монреаль» встретится с «Каролина Харрикейнз». На Западе путевку в финал Кубка Стэнли оспорят «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».