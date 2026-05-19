Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за купальник в парке

Российское законодательство напрямую не запрещает появляться в парках и других общественных местах в купальнике или с оголенным торсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбоя Зокирова. Однако ответственность может наступить, если поведение человека сопровождается нарушением общественного порядка, агрессией или оскорблением окружающих. По словам юриста, ключевое значение имеет не внешний вид сам по себе, а сопутствующие действия гражданина.

Эксперт пояснил, что в российском законодательстве отсутствует прямой запрет на подобный внешний вид в парках, скверах и других общественных пространствах. Однако в отдельных случаях поведение гражданина могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

По словам Зокирова, нарушение фиксируется тогда, когда действия сопровождаются агрессивным поведением, нецензурной бранью, приставанием к прохожим или иным проявлением неуважения к обществу.

Юрист отметил, что в судебной практике уже встречались случаи привлечения к ответственности людей, находившихся в общественных местах в купальниках или с обнаженным торсом. При этом суды обращали внимание не только на внешний вид, но и на общее поведение нарушителей.

Как подчеркнул эксперт, само по себе нахождение «в одежде не по сезону» обычно не считается нарушением моральных норм и не образует состава правонарушения.

В большинстве подобных случаев, добавил Зокиров, к ответственности привлекались люди в состоянии алкогольного опьянения или те, кто провоцировал конфликты с окружающими.

