Синоптики прогнозируют летнее тепло в Подмосковье

В Московском регионе во вторник, 19 мая, ожидается жаркая и сухая погода с небольшой облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. В ночные часы температура по области опустится до +12.

В Москве днем столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, ночью ожидается около +14.

Ветер будет восточного направления со скоростью 3–10 м/с. Атмосферное давление составит 748–750 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что академик Онищенко дал простые советы, как выжить в 30-градусное пекло без кондиционера. Главное правило — соблюдение режима питья. Организм в жару теряет влагу катастрофически быстро, особенно с открытых поверхностей тела. Восполнять потери нужно постоянно, но без фанатизма.