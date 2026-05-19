Очередь вышла на улицу: в Южно-Сахалинске возник ажиотаж у психбольницы

В Южно-Сахалинске утром 19 мая возле областной психиатрической больницы образовалась крупная очередь из посетителей, пришедших за медицинскими справками. Как сообщили в АСТВ.ру со ссылкой на очевидцев и областной Минздрав, поток людей оказался настолько большим, что часть посетителей ожидала приема на улице. В ведомстве объяснили ситуацию сезонным наплывом выпускников, которым документы необходимы для поступления в вузы.

Основной причиной ажиотажа стало массовое оформление медицинских справок. Большинство пришедших — выпускники школ и абитуриенты, которым документы необходимы для поступления в высшие учебные заведения.

В министерстве здравоохранения Сахалинской области подтвердили, что резкий рост числа посетителей связан именно с сезоном оформления справок. Там отметили, что жителей заранее предупреждали о необходимости равномерно распределять обращения в течение года, однако многие решили пройти процедуру одновременно.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшая нагрузка наблюдается в утренние часы. После 11:00 поток пациентов значительно снижается, и прием проходит в обычном режиме.

Также в Минздраве напомнили, что профилактические приемы ведутся до 16:00, поэтому посетить специалистов можно в течение всего рабочего дня без необходимости приходить к открытию учреждения.

