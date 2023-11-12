«Кто на колясках, и те пританцовывают»: известная певица рассказала, как дает концерты для бойцов СВО в госпиталях

Около 80 бойцов СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки», сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Ребята также лечатся и в госпиталях региона. Там их навещают не только родные и близкие, но и известные артисты. Среди них известные жители Долгопрудного – Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Наталья рассказала, почему они с супругом выступают даже на таких импровизированных площадках только в сценических костюмах, почему солдаты становятся детьми и как на передовой им помогают «боевые» гуси.

НАДО КЛЮЧИКИ НАХОДИТЬ

Виктор и Наталья выступают как в госпиталях столицы, так и в Подмосковье.

«Поем те же песни, что и на обычных концертах. Придя сюда после всех ужасов передовой, они хотят той спокойной жизни. Там одна жизнь, а здесь – другая. Хотя более правильная, более честная жизнь – она там», – уверена певица.

Наталья с Виктором приезжают не только чтобы спеть, но и стараются подольше побеседовать с бойцами, передать им частичку своего тепла.

«Надо с ними разговаривать, уметь найти ключики. Ты не просто пришел: вот песня такая и такая. Мы разговариваем с ними, общаемся. Они из зала что-то спрашивают – мы отвечаем. Концерты проходят здорово. Ребята поют вместе с нами. Кто на колясках, и те пританцовывают. Абсолютно как детки! Правда», – удивляется артистка.

В одном из госпиталей Наталья и Виктор увидели стенгазеты, которые сделали сами бойцы. Сотрудники госпиталя предложили ребятам: «Давайте конкурс по палатам проведем?»

«Так вот, это какое-то чудо! Кто как мог, рисовал, что-то сочинял, писали стихи, Чебурашек рисовали, солнце, мир. Они самые мирные люди, потому что они знают, что такое сражение», – вспоминает Наталья.

Фото: [ из личного архива Натальи Сенчуковой ]

ТОЛЬКО В КОНЦЕРТНОМ

На сцену в госпиталях Виктор и Наталья выходят только в концертных костюмах.

«И в госпитале мы даем настоящий концерт, – объясняет Сенчукова. – Все, как для всех зрителей, даже если сцена импровизированная и небольшая. Да, там нет специального концертного освещения. Но! Это настоящий концерт, и важно, чтобы ребята это чувствовали», – считает артистка.

Такие выступления обычно длятся два часа. Потом Виктор и Наташа фотографируются с бойцами.

«Те, кто в креслах, даже стараются вылезти из них. Говорят: «Уберите эти коляски, укатите их!» – это чтобы на фото их не было видно. Мы поддерживаем ребят, когда им не на что опереться. Они держатся за нас, а мы за них держимся. Вот такое сплочение!» – рассказывает певица.

Эти посещения потом надолго оставляют глубокие впечатления у звездной четы.

«Потом просто голова кругом от перенапряжения, от волнения. Зато потом такое очищение душевное происходит! Когда вспоминаешь их улыбки, как они искренне говорят спасибо. Мы понимаем, что настроение подняли. Это здорово, что мы можем вот так вот помочь им!» – радуется Наташа.

Во время таких бесед артисты много узнают о жизни на передовой. Оказывается, нашим ребятам помогают даже гуси.

«Гуси очень чуткие – они хорошо слышат беспилотники и предупреждают об этом бойцов», – объясняет Сенчукова.

Услышат беспилотник и, поворачиваясь в нужную сторону, начинают гоготать. Наталья объясняет, что гуси – найденыши, так же как собаки и кошки. Они прибиваются к военным и живут с ними.

«Ребята их спасают. Эти животные настолько благодарны им, что все делают, чтобы помочь. Это тоже отдушина для военных», – отмечает певица.

Часть ребят после лечения снова хотят отправиться на фронт, продолжает Наталья.

«Они говорят: «Не переживайте! Все будет нормально! Мы вернемся! Работу доделаем и вернемся!» Кто-то говорит, что протезик там сделает, туда-сюда, и пойдет. Это такие люди, там такой стержень! Поэтому нам нечего бояться. Они нас защитят. Даже после ранения у них несломленный дух», – восхищается артистка.

Наталья Сенчукова рассказала, что молится за солдат.

«Сейчас на фронте у нас дела идут успешно, – говорит певица. – Мы с Виктором за наших ребят рады. Мы всегда молимся, держим кулачки за них. Хочется меньше потерь, меньше ранений, хочется, чтобы быстрее все закончилось. Но самое главное, что ребята идут вперед с настроением. С поддержкой от родных, от всей страны, от детишек, которые пишут им письма».