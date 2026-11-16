В Московской области закрыли пожароопасный сезон

В лесах Московской области официально завершился пожароопасный сезон, он длился почти восемь месяцев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Мы не просто ликвидируем пожары — мы не даем им разрастись. Именно поэтому нам не приходится говорить о задымлении. Быстрое реагирование и тушение на малых площадях — главный результат нашей работы в этом году», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В ведомстве уточнили, что в результате такой работы дым не становится проблемой ни для населенных пунктов Подмосковья, ни для Москвы. В 2026 году на землях лесного фонда было ликвидировано 44 лесных пожара общей площадью 28 га, средняя площадь пожара на момент начала тушения составляла 0,64 га.

Ларькин добавил, что площадь и количество пожаров оказались в три раза ниже показателей прошлого года. Пик горимости пришелся на июль. Причиной возгораний стали действия человека, наибольшее число фиксировали в Богородском округе, Павлово-Посадском, Шатуре и Луховицах.

В этом году в системе видеомониторинга для 147 камер, круглосуточно наблюдающих за ситуацией в лесах, стали использовать искусственный интеллект. Он позволил убрать около 90% ложных срабатываний.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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