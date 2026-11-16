Дом № 21 в Егорьевске после взрыва газа направят на капремонт вместо сноса

После ЧП постановлением администрации ввели режим чрезвычайной ситуации, на его основании заключили договоры техобследования и капремонта. Специалисты УТНКР Московской области 23 сентября передали заключение: необходим ремонт и восстановление несущей способности конструкций в подъезде № 3, а оснований для признания дома аварийным не выявлено.



Капремонт поручили компании «АЛЬТА», которой, как заверили в администрации, уже приходилось восстанавливать дома в аналогичных случаях; газоснабжение вернет ООО «ГИС». Подрядчик разработал проект полного восстановления конструкций и инженерных систем: третий подъезд разбирают целиком, как и один примыкающий пролет второго, включая фундаменты, с последующим воссозданием и чистовой отделкой — ламинат на пол, плитка в санузлах, кухонные фартуки, обои, натяжные потолки. На работы отведено 12 месяцев.



Перед стартом жильцы освобождают квартиры: администрация предоставляет транспорт, грузчиков и склад. Четвертый подъезд сохранят, но для устойчивости оставшихся конструкций установят временные стойки, поэтому расселить придется 20 квартир во втором и четвертом подъездах. За ущерб от действий подрядчика отвечает сама организация, гарантия — 60 месяцев со дня подписания акта, а все работы застрахованы в СПАО «Ингосстрах».



Сейчас капремонт приостановлен: не все жители готовы съехать. Власти предлагают жилье из маневренного фонда или компенсируют аренду. Стройка начнется лишь после освобождения квартир во втором, третьем и четвертом подъездах.