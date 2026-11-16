«А я что, выгляжу уставшей?»: Агата Муцениеце о странной остановке на дороге

Актриса Агата Муцениеце вышла на связь с подписчиками в своем блоге и рассказала о недавней встрече с сотрудником дорожно-патрульной службы. По словам артистки, инспектор остановил ее машину, но вместо того, чтобы стандартно потребовать водительские права и документы на автомобиль, неожиданно проявил заботу и спросил, не устала ли она в дороге. Об этом пишет Super.ru.

Актриса в шутку уточнила у сотрудника, неужели она выглядит уставшей, на что тот ответил отрицательно и пояснил, что поинтересовался просто так.

Видеообращение и новости из личной жизни

Агата Муцениеце записала видео для поклонников прямо из салона автомобиля, появившись перед камерой без макияжа. Она призналась, что была несколько озадачена таким вниманием со стороны дорожной полиции.

Ранее артистка делилась с публикой кадрами с повзрослевшим сыном Тимофеем, который после завершившегося в 2025 году судебного спора с бывшим мужем Павлом Прилучным остался жить с матерью. Также бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию. Кроме того, в декабре 2025 года Агата стала мамой в третий раз, родив дочь Веру.