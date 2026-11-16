«Врач сказал, что я — мертвец»: звезда «Непары» Шоуа переболел туберкулезом

Солист «Непары» Шоуа рассказал о критическом состоянии и потере веса до 48 кг

Общество

Известный певец, 52-летний солист группы «Непара» Александр Шоуа поделился воспоминаниями о тяжелом периоде своей юности, когда он столкнулся с опасным заболеванием. В 1995 году, в возрасте 22 лет, артист перенес тяжелую форму туберкулеза, которая долгое время развивалась бессимптомно из-за беспечного образа жизни молодого музыканта.

В медицинское учреждение Шоуа попал уже в критическом состоянии, когда у него началось кровотечение из горла. Изначально врачи подозревали воспаление легких, однако вскоре ситуация потребовала экстренного вмешательства. По словам артиста, в разгар болезни его вес упал до 48 килограммов, а состояние казалось безнадежным, из-за чего медики высказывали самые пессимистичные прогнозы.

Преодоление кризиса и творческий путь

Несмотря на тяжелые прогнозы врачей и истощение организма, Александр Шоуа смог справиться с болезнью и полностью восстановиться после продолжительного лечения. Перенесенное испытание не помешало ему в дальнейшем построить успешную музыкальную карьеру и стать известным артистом.

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