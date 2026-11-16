Подмосковные школьники прошли новый «Урок цифры» почти 9 тыс. раз

За неделю подмосковные школьники прошли новый «Урок цифры» на тему «Пользовательские интерфейсы» более 8,7 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На занятии они узнают, как создаются современные интерфейсы, почему важно изучать пользовательский опыт и как сделать цифровые сервисы удобными и понятными. В урок входят обучающая видеолекция и интерактивный тренажер для закрепления знаний, который имеет три уровня сложности.

Пройти урок можно в школе или дома: тренажер доступен до 6 декабря на платформе «Урока цифры».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.