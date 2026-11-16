Подмосковная теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA

Подмосковная спортсменка Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта) одержала победу на Итоговом турнире WTA, который прошел в Индиан-Уэллсе (США), в финале 19-летняя теннисистка победила Элину Свитолину (Украина) со счетом 7:5, 6:3. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ей удалось выиграть все пять матчей на турнире, представительница региона стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира с 2004 года, когда титул завоевала Мария Шарапова. Для спортсменки это седьмой титул в одиночном разряде на турнирах WTA. Андреева также стала единоличным лидером WTA по итогам 2026 года по количеству выигранных матчей.

Турнир WTA – престижное соревнование, в котором принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона.

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