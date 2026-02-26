Кучеров обошел Маккиннона, Панарин дебютировал за «Лос-Анджелес»: наши в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) возобновился регулярный чемпионат, бравший олимпийскую паузу. В ночь со среды на четверг было сыграно восемь матчей.

Кучеров набрал три очка, еще два отобрали судьи

В матче «Торонто Мейпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» гости еще в первом периоде забросили две шайбы, но обе были отменены после того, как главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби брал челленджи. В обоих случаях было зафиксировано положение вне игры. Из-за этого лидер «Тампы» Никита Кучеров лишился двух очков: он забросил первую шайбу, а во втором случае участвовал в комбинации с Брэйденом Поинтом и Джейком Генцелом.

Но затем Кучеров взял свое. «Тампа» уверенно победила 4:2, а российский нападающий записал на свой счет 1+2 и вышел на второе место в списке бомбардиров с 94 (30+64) очками. Кучеров обошел Нэтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» (93 балла) и сократил отставание от Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (98).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Россиянин был близок к сухому матчу. При счете 3:0 «Торонто» сняло вратаря и могло за это поплатиться. Однако Генцел с нескольких метров не попал в пустые ворота, а в следующей атаке «Мейпл Лифс» наконец-то распечатали голкипера «Тампы».

Дебют Панарина за «Лос-Анджелес»

Фото: [ ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

Нападающий Артемий Панарин провел первый матч за «Лос-Анджелес Кингз» после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

34-летний форвард сразу активно включился в работу в игре против «Вегас Голден Найтс» (4:6). У россиянина третье игровое время (21:05) среди нападающих «Кингз». Панарин записал на свой счет две результативные передачи и трижды бросил по воротам.

У Панарина истекал срок действующего контракта, и затеявшие перестройку «Рейнджерс» обменяли своего лидера в «Лос-Анджелес». Россиянин сразу же подписал новый двухлетний контракт с «Королями» с кэп-хитом $11 млн.

Два ассиста на свой счет записал в этом матче и другой российский форвард «Кингз», Андрей Кузьменко.

Половина шайб — русские

Фото: [ ХК «Вегас Голден Найтс» ]

Из шести шайб «Вегаса» в матче с «Лос-Анджелесом» три пришлись на долю российских хоккеистов. Павел Дорофеев отличился дважды, в том числе, на его счету и победный бросок, и укрепился в статусе лучшего снайпера «Голден Найтс». Россиянин довел свой лицевой счет до 28 голов. Среди российских игроков он уступает по заброшенным шайбам только Кириллу Капризову (32) и Никите Кучерову (30).

17-ю шайбу в сезоне забросил Иван Барбашев. Россиянин установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота.

Результативными баллами за передачи в этот игровой день отметились форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев.